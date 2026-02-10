Ramazan öncesi sıkı denetim: Gıda güvenliği ve fahiş fiyatlar mercek altında

Parıldar, 136 bin gıda işletmesinin olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:





"136 bin gıda işletmesinde 2025 yılında yaklaşık 230 bin denetim gerçekleştirdik. Ocak 2026'da 16 bin 600'den fazla denetim gerçekleştirdik ve bu sadece gıda işletmelerine yönelikti. İthalat ve ihracatı da işin içine katacak olursak 20 bine yakın denetim gerçekleştirdik. 2025'te 10 binin üzerinde işletmeye tespit etmiş olduğumuz uygunsuzluklara mevzuatlar kapsamında cezai işlem uyguladık. 290 işletmeye faaliyetten men cezası verdik. 95 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ocak 2026 içinde ise yaklaşık 20 bin denetimin içinde uygunsuz faaliyette bulunan 620 işletme ile ilgili 42 milyon lirayı aşkın cezai işlem uyguladık. Aldığımız 500'ü aşkın numuneden de uygunsuz çıkan 5 numuneyle ilgili yasal işlem uyguladık, 17 işletmeyi de 2026'da faaliyetten men cezasına tabi tuttuk."