İstanbul semalarında Ramazan müjdesi: Mahyalar İstanbul’u süslemeye başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı Cihan Devleti’nde 16. yüzyıldan itibaren uygulanmaya başlanan mahya asma geleneğini günümüzde de yaşatmaya devam ediyor. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı atölyelerde, ustaların el emeğiyle tek tek hazırlanan mahyalar; İstanbul’un yanı sıra Edirne ve Bursa’daki selatin camilerine asılıyor. Bu kapsamda Süleymaniye Camii’ne asılan "Ramazan Kur’an Ayıdır" yazılı mahya, İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarası dron kamerasına yansıdı. Gün batımında ve gece ışıklarıyla birleşen Süleymaniye Camii, mahyasıyla birlikte adeta İstanbul’un semalarında Ramazan’ı müjdeledi.

"Bu senenin teması Ramazan, cami ve hayat"

Mahya ustası Kahraman Yıldız, bu yılki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Ramazan temasına uygun yazıların hazırlandığını belirtti. Yıldız, "Bu senenin teması ‘Ramazan, cami ve hayat’. İstanbul Müftülüğünden mahyalar için yazılar belirlendi. Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nün talebiyle biz de her yıl olduğu gibi bu yıl da mahyalarımızı hazırladık" dedi.

Mahya asımının zorluğuna da değinen Yıldız, "Bugün Süleymaniye Camii’ne mahyamızı asıyoruz. Dün Eyüpsultan Camii’ndeydik. Hava çok soğuk, rüzgar ve fırtına altında çalışıyoruz. Minareler arasında metrelerce yüksekte, rüzgarla mücadele ederek bu sanatı icra etmek ciddi bir emek istiyor. Zorluklar yaşıyoruz ama Rabbimize şükürler olsun, bu ata yadigarı sanatı yaşatmaya devam edeceğiz. Ramazan ayı boyunca İstanbul’daki camilerde beş farklı mahya yazısı yer alacak" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı boyunca selatin camilerinde yer alacak ilk mahya yazıları ise şöyle:

Süleymaniye Camii: Ramazan Kur’an Ayıdır

Ayasofya-i Kebir Camii: La ilahe illallah

Sultanahmet Camii: Muhammed’in Resulullah

Üsküdar Cedit Valide Camii: Oruç tut sıhhat bul

Eminönü Yeni Camii: Ramazan biz olmaktır

Eyüpsultan Camii: Merhaba ya şehr-i Ramazan

Edirne Selimiye Camii: Merhaba ya şehr-i Ramazan

Bursa Ulu Camii: Kul hakkından sakın

Ramazan ayı boyunca selatin camilerinde mahyalar asılmaya devam edecek. Sultanahmet ve Ayasofya Camileri dışındaki camilerde mahya yazıları Ramazan süresince 5 kez değiştirilecek. Osmanlı’dan miras kalan bu köklü gelenek, İstanbul’un semalarında Ramazan’ın manevi iklimini yaşatmayı sürdürecek.







