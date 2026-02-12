İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

Marmaray’da ise zam oranı yüzde 25.49 oldu.

ABONMANLAR NE KADAR OLDU?

Bu kapsamda, elektronik tam biletin 35 liradan yüzde 20 zamla 42 liraya yükseldi.

Mavi Kart aylık abonman ücreti 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarıldı.

METROBÜS VE MARMARAY'DA GÜNCEL FİYATLAR

Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 25,06 liradan 30,07 liraya, 34-43 ve üstü duraklık yolculuk ücreti 51,96 liradan 62,35 liraya çıkarıldı.

Marmaray'da 1-7 istasyon arası 27 liradan 34 liraya, 36-43 istasyon arası ise 59,76 liradan 74,70 liraya yükseltildi.

BİR DÜZENLEME DE VAPURLARA

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücreti 44,33 liradan 53,20 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücreti 49,40 liradan 59,28 liraya, Bostancı-Adalar seferi ücreti 130,22 liradan 156,26 liraya çıkarıldı.

TAKSİMETRE ÜCRETLERİ

Taksimetre açılış ücreti 54,50 liradan 65,40 liraya

Mesafe ücreti kilometre başına 36,30 liradan 43,56 liraya

Zaman tarifesi ücreti saatte 453,71 liradan 544,45 liraya

Kısa mesafe ücreti 175 liradan 210 liraya yükseltildi.

İNDİ BİNDİYE DÜZENLEME

Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 32,50 liradan 39 liraya, 4 ila 7 kilometre arasında 34 liradan 41 liraya, 7 ila 11 kilometre arasında 35 liradan 42 liraya, 11 ila 15 kilometre arasında 36 liradan 43 liraya, 15 ila 20 kilometre arasında 39 liradan 47 liraya, öğrenci ücreti ise 21 liradan 25 liraya çıkarıdı.

OKUL SERVİSLERİNE ZAM

Okul servis ücretlerinde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücreti 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya yükseltilmesi talebi söz konusu gündem maddesinde yer alırken, yeni tarifenin 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL İKİ FARKLI ZAM YAPILMIŞTI

Şehirdeki toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine 15 Ocak 2025'te yüzde 35, 12 Eylül 2025'te ise yüzde 30 zam yapılmıştı.







