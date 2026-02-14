Trabzonspor'un golü öncesi Kerem Aktürkoğlu'na faul var mı?

Süper Lig 22. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Onuachu'nun attığı gol öncesinde yaşananlar tartışma konusu oldu. Bordo-mavililerin bulduğu gol öncesi Kerem Aktürkoğlu, müdahalenin ardından yerde kaldı. Fenerbahçe faul beklerken, VAR ile görüşen Halil Umut Meler golü verdi. Tartışmalı pozisyonu eski hakemler değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda bordo-mavililer, Paul Onuachu’nun kafasından bulduğu golle 2-2'yi yakalarken, gol öncesinde yaşananlar tartışma konusu oldu.
Trabzonspor’un geliştirdiği atak öncesi yaşanan ikili mücadelede Kerem Aktürkoğlu, rakibi Nwaiwu ile girdiği temasın ardından yerde kaldı.
Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyonda faul olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulunurken, sarı-lacivertli teknik heyet de hakem kararına tepki gösterdi.
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, pozisyonun ardından oyunu devam ettirdi ve atak golle sonuçlandı. Eski hakemler pozisyonda kararı değerlendirdi.