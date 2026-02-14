Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'un golü öncesi Kerem'e faul var mı? Eski hakemler değerlendirdi

Trabzonspor'un golü öncesi Kerem'e faul var mı? Eski hakemler değerlendirdi

21:1314/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Nwaiwu'nun Kerem Aktürkoğlu'na müdahalesi.
Nwaiwu'nun Kerem Aktürkoğlu'na müdahalesi.

Süper Lig 22. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Onuachu'nun attığı gol öncesinde yaşananlar tartışma konusu oldu. Bordo-mavililerin bulduğu gol öncesi Kerem Aktürkoğlu, müdahalenin ardından yerde kaldı. Fenerbahçe faul beklerken, VAR ile görüşen Halil Umut Meler golü verdi. Tartışmalı pozisyonu eski hakemler değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda bordo-mavililer, Paul Onuachu’nun kafasından bulduğu golle 2-2'yi yakalarken, gol öncesinde yaşananlar tartışma konusu oldu.

Trabzonspor’un geliştirdiği atak öncesi yaşanan ikili mücadelede Kerem Aktürkoğlu, rakibi Nwaiwu ile girdiği temasın ardından yerde kaldı.

Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyonda faul olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulunurken, sarı-lacivertli teknik heyet de hakem kararına tepki gösterdi.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, pozisyonun ardından oyunu devam ettirdi ve atak golle sonuçlandı. Eski hakemler pozisyonda kararı değerlendirdi.

Trabzonspor'un golü öncesi Kerem Aktürkoğlu'na faul var mı?

Deniz Ateş Bitnel'in pozisyonu yorumu:
"Sonradan gelen görüntüde Kerem’in sağ ayağına darbe var ve pozisyon faul."
Serdar Akçer'in yorumu:
"Trabzonspor golü öncesinde Kerem'in sağ ayağına yapılan müdahale faul, ancak bu açık ve bariz bir hata olarak kanıtlanamayacağı için VAR müdahalesi olmaz."
Mark Clattenburg'un yorumu:
"Pozisyonun başlangıcına baktığımda, açıkçası ben burada bir faul görmüyorum…"
Ahmet Çakar'ın yorumu:
"Trabzonspor'un ikinci golünde de 'Kerem'e faul var' denebilir, yok. Goller tertemiz.”



#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Gol
#Kerem Aktürkoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç, İlk İftar ve İlk Sahur Tarihi (Diyanet Takvimi)