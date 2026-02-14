Talisca bunu beklemiyordu: Taraftarı ikiye bölen hamle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Trabzonspor maçının 63. dakikasında Anderson Talisca'yı oyundan alması sarı-lacivertli taraftarları ikiye böldü. Brezilyalı futbolcunun da oyundan çıkarken verdiği görüntü dikkati çekti.
Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe’nin 3-2 üstünlüğü sürerken dikkat çeken bir an yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, 63. dakikada takımının ilk golünü atan Talisca’yı oyundan çıkararak yerine Sidiki Cherif’i sahaya sürdü.
Değişiklik tabelasında numarasını gören Brezilyalı yıldızın moralinin bozulduğu ve kenara gelirken mutsuz bir görüntü verdiği dikkat çekti.
Gol atan oyuncunun oyundan alınması sarı-lacivertli taraftarlar arasında şaşkınlığa neden olurken sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Taraftarların bir bölümü Talisca’nın performansına rağmen oyundan çıkarılmasını eleştirirken, bazıları ise sarı kartı bulunan oyuncunun risk nedeniyle kenara alınmasını doğru buldu.