Tedesco maçın adamını seçti: Ne Asensio ne Talisca ne de Kerem

22:4714/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Galibiyeti değerlendiren sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, oyuncusuna övgü dolu sözler kullanırken, maçın adamını da açıkladı.

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir üç puan aldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'Kazandığımız için mutluyuz'

"Gollerin nasıl geldiğinin önemi yok. Akan oyunda frikik, penaltı kazanırsınız. Önemli olan pozisyona girmenizdir. Zorlu bir atmosferde oynadık. Tempolu bir takım, çok fazla orta deniyorlar, Onuachu var. Umut da oyuna girdi. Bazı sıkıntılar yaşadık ama kazandığımız için mutluyuz."

'Bir isim söyleyeceksem bu Mert Müldür olur'

"Çok fazla yüksek tempoda oynayan oyuncum var, bu bir lüks. Tek bir oyuncudan bahsetmek zor, herkes iyiydi. Bir isim söyleyeceksem bu Mert Müldür olur. Savunmadaki aksiyonları, hücuma bindirmeleri çok iyiydi. 7-8 hafta önce farklıydı. Antrenmanları en iyi şekilde yaparsanız, kendinize inanırsanız karşılığını anlırsınız. O da bu anlamda bir örnek."

'Oyuncularla beraber limitleri zorlamak'

"Biz her zaman yolumuza devam ediyoruz. Odağımız yüksek, fiziksel olarak iyi durumdayız. Maça iyi başladık ama ilk şuta 1-0 geriye düştük. Geri dönmek her zaman zordur ama takımın inancı sahada gözüktü. Sezon uzun, yol uzun. İki Nottingham maçı ve arasında Kasımpaşa var. Bizim yapmamız gereken tüm oyuncularla beraber limitleri zorlamak."

#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Trabzonspor
