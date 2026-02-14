Tedesco maçın adamını seçti: Ne Asensio ne Talisca ne de Kerem

'Bir isim söyleyeceksem bu Mert Müldür olur'

"Çok fazla yüksek tempoda oynayan oyuncum var, bu bir lüks. Tek bir oyuncudan bahsetmek zor, herkes iyiydi. Bir isim söyleyeceksem bu Mert Müldür olur. Savunmadaki aksiyonları, hücuma bindirmeleri çok iyiydi. 7-8 hafta önce farklıydı. Antrenmanları en iyi şekilde yaparsanız, kendinize inanırsanız karşılığını anlırsınız. O da bu anlamda bir örnek."