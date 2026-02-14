Fatih Tekke Fenerbahçe yenilgisi sonrası açıkladı: 'Öğrenmeleri mümkün değil'

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 22. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Yenilginin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke soruları yanıtladı.

Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;

'Her şeyde üstün taraf bizdik'

"Vallahi üzücü bir gece oldu. Yani, kadrolara baktığınızda, oyuna baktığınızda bundan memnun olmam lazım. Bence oyunun ilk bölümüne golle başladık ama iyi oynamadık. Diğer bölümlerde, her şeyde üstün taraf bizdik."

'3 şut attılar, 3'ü de gol'

"Birinci gol zaten karambol, ikinci gol pas hatası, üçüncü gol üç kez arka arkaya pas hatası. Geçişlerde çalıştığımız bazı oyuncular üzerinden, ikisi de gol attı. Hatamız oluyor ama 3 şut attılar, 3'ü de gol oldu."

'Puan alamadık'

"Beraberliğe bile üzülürdüm. Fenerbahçe'den çok çok daha iyi oynadık ama puan alamadık."

'Öğrenmeleri mümkün değil'

"Devamlı söylediğim şeyler var; hata yapmadan öğrenmeleri mümkün değil. Bugün çok iyi iş çıkardılar. Kornerlerde her topa biz dokunduk ama olmadı. Devam edeceğiz. Çok maç var. Oyun ve karşılığı olarak üzücü bir gece oldu."











