Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD-İran görüşmelerinde tarafların savaşı önlemekte 'hala çok uzak' olduğu öne sürüldü

ABD-İran görüşmelerinde tarafların savaşı önlemekte 'hala çok uzak' olduğu öne sürüldü

21:3726/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
İran nükleer çalışmaları
İran nükleer çalışmaları

Wall Street Journal tarafından yayımlanan analize göre, ABD ve İran arasında nükleer çalışmaları durdurmaya yönelik yürütülen görüşmelerde taraflar, olası bir savaşı önleyecek bir barış zemininden oldukça uzak görünüyor. Cenevre'deki müzakereler öncesi paylaşılan detaylar, tarafların geri adım atmadığını ortaya koydu.

ABD ile İran arasında, Tahran'ın nükleer çalışmalarının engellenmesi amacıyla yürütülen görüşmelerde, tarafların savaşı önleyecek bir müzakere ortamından
"hala çok uzak"
oldukları iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ABD ile İran arasında Cenevre'de başlayan nükleer müzakerelerden önce yayımlanan haberinde, tarafların, mevcut açıklamaları ışığında, bir barışa ne kadar yakın olup olmadıkları değerlendirildi.

Haberde, ABD'deki
"şahin kanadın"
İran'ın uranyum zenginleştirme konusunda hiç taviz vermemekte ısrar ettiği ancak ABD'li yetkililere göre müzakere ekibinin İran'ın
"tıbbi amaçlar için çok düşük miktarda zenginleştirme yapabilen"
bir nükleer reaktörü Tahran'da yeniden çalıştırmasına izin vermeye açık olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

"Yoğun baskı" görüldüğüne işaret edildi

Bu düzeydeki bir tavizin bile ABD yönetimindeki İran karşıtı şahinlerden ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden
"yoğun baskı"
gördüğüne işaret edilen haberde, savaşı önleyecek bir müzakereden
"hala çok uzak"
olunduğuna vurgu yapıldı.
Tennessee Üniversitesi'nde görevli, İran üzerine çalışmalar yürüten Saeid Golkar, gazeteye verdiği demeçte,
"Bu, bir anlaşmaya varmak için son şans olabilir. Bunun da başarısız olması durumunda, ABD diplomasi yoluyla çözemediği sorunları askeri yollarla çözmeye çalışacaktır."
ifadesini kullandı.

Haberde, ABD'li üst düzey yetkililerin, İran'ın daha uzun menzilli balistik füze yetenekleri geliştirmesinden endişe duyduğu kaydedildi.


"Balistik füzeleri görüşmemesi büyük sorun"

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham dün yaptığı açıklamada,
"İran'ın itibarını kurtarmak amacıyla çok küçük miktarda uranyum zenginleştirmesine izin verilmesi düşünülüyorsa, bunu kesinlikle reddediyorum."
ifadelerini kullanmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, dünkü açıklamasında,
"Ne kadar uzakta oldukları konusunda tahminde bulunmayacağım ancak kesinlikle kıtalararası balistik füzeler geliştirmeye çalışıyorlar. İran'ın balistik füzeler konusunu görüşmemekteki ısrarı çok büyük bir sorun."
demişti.

İran, uluslararası anlaşmaları gerekçe göstererek, uranyum zenginleştirmesinden tamamen vazgeçmeyi kabul etmiyor ancak bu konuda azaltmaya gidebileceği teklifinde bulunuyor. İran, balistik füzelerin geliştirilmesi konusunu ise ABD ile yürüttüğü nükleer pazarlıkların dışında tutuyor.



#ABD-İran ilişkileri
#Cenevre
#nükleer pazarlıklar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kim Milyoner Olmak İster sorusu 26 Şubat: Türkiye'de adı hangi harfle başlayan ilçe sayısı daha fazladır?