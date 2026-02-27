Yeni Şafak
ABD'den flaş karar: İsrail'i terk edebilirsiniz

ABD'den flaş karar: İsrail'i terk edebilirsiniz

14:5627/02/2026, Cuma
AA
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, çalışanların ülkeyi terk etmesine izin verdi
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, çalışanların ülkeyi terk etmesine izin verdi

ABD’nin İsrail’deki Büyükelçiliği, İran’la artan gerilimin ardından, "oluşan güvenlik riskleri nedeniyle” kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ve ailelerinin ülkeyi terk etmesine izin verdi.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kararın bölgede yaşanan güvenlik olaylarının ardından alındığı belirtildi.

Açıklamada,
"27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu'ndan ayrılmasına izin vermiştir."
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gelişmelere bağlı olarak ve önceden bildirim yapılmaksızın, Büyükelçiliğin personel ve ailelerinin İsrail’in bazı bölgelerine, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria’ya seyahatlerini kısıtlayabileceği ya da tamamen yasaklayabileceği belirtildi.

Öte yandan ticari uçuşların devam ettiği dönemde personel ve ailelerinin ülkeden ayrılmayı değerlendirmesi gerektiği de vurgulandı.




