Soykırıma katılmak için terhis olmamış!

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 76 binden fazla masum sivil, İsrail tarafından katledildi. Birleşmiş Milletler işgal güçlerinin gerçekleştirdiği bu eylemleri açıkça soykırım olarak nitelendirirken, İsrail ordusunda Türkiye’den 133 kişinin aktif olarak görev yaptığının ortaya çıkması, gündemdeki yerini koruyor. Daha önce Özgürlük Nöbeti Platformu, soykırıma iştirak eden 5 Türk vatandaşını kamuoyuna açıklamıştı. Yeni Şafak, açık kaynaklar ve sosyal medya paylaşımları üzerinden yaptığı araştırmayla, işgal ordusunda görev alan yeni bir ismi daha deşifre etti.

CELİLE’DE EĞİTİM ALIP GAZZE’YE GİTTİ

23 yaşındaki Tracy Bachar, hem Türk hem İsrail vatandaşı. Bachar, işgal ordusunda görev almak üzere Eylül 2022’de İsrail’e gitti. Celile bölgesinde İsrail Savunma Kuvvetleri’ne bağlı Michve Alon adlı eğitim üssüne yerleştirildi. İbranice seviyesi düşük asker adaylarına dil eğitimi verilip, göçmenler ve azınlıklar için entegrasyon programları uygulanan, aynı zamanda temel askeri disiplin eğitimi yürütülen üssün asıl amacı ise özel birlikler için asker yetiştirmek.

TERHİSİ SOYKIRIM İÇİN ERTELEDİ

Tracy Bachar’ın babası Yusuf ve annesi Tina Bachar’ın paylaşımlarına göre Bachar, 28 Nisan 2025’te ordudan terhis oldu. Bachar, normal şartlarda 2 yıl olan görev süresini uzattı. 2024’te terhis olması gereken Bachar, 7 Ekim 2023’ten sonra başlayan Gazze soykırımı nedeniyle 1 yıl daha orduda görev yaptı. Bachar, soykırım ordusundaki görevine devam ederken asker kıyafetli çok sayıda fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bachar’ın bu paylaşımlarında sık sık Türkçe mesajlar kullanması da dikkat çekti.

Diğer 5 siyonist

Daha önce Özgürlük Nöbeti Platformu tarafından, İsrail ordusunda görev alan 5 çifte vatandaş ve Siyonist kimlik kamuoyuna açıklanmıştı.

* Bu isimlerden biri olan Jessica Bachar, İstanbul’un en lüks sitelerinden Acarkent’te yaşıyor. Jessica Bachar, çifte vatandaş olmakla kalmayıp, İsrail terörüne sahada fiilen iştirak eden bir isim olarak öne çıkıyor. Instagram'dan paylaştığı görsellerle 7 Ekim sonrası başlatılan büyük soykırıma destek verdiğini açıkça beyan etmişti.

* Bir diğer isim Yasmin Agiman, basit bir askerlik hikayesinin ötesinde, doğrudan bir savaş suçunun teknik mutfağında yer aldı. Agiman, İsrail ordusunun Savaş İstihbarat Toplama Birimi’ne bağlı 414'üncü taburda görev yaptı. Bu tabur, Gazze’ye yalnızca 25 km mesafedeki Güney Komutanlığı’na bağlı. Gazze’de açlıkla boğuşan sivillerin insani yardıma ulaşmaya çalışırken kurşunlandığı ve tarihe “Un Katliamı” olarak geçen olay, Agiman’ın görev yaptığı komutanlığın doğrudan sorumluluk alanında gerçekleşti.

* Türk vatandaşı Niv Büyük Abolafya ise Nisan 2022-2024 arasında, sivil katliamlarıyla bilinen elit terör birimi Golan Tugayı üyesi olarak görev yaptı. Soykırımcının babası Nedim Abolafya, katliam ordusuna katılmaya hazırlanan militanlara evinde asker yemeği verdi.

* Dafne Yaes, soykırım ordusunun teknolojik imkanlarını Filistinlileri hedef almak için kullanan bir başka isim olarak öne çıktı. Savaş İstihbaratı Toplama Birimi’nde görev alan Yaes’in, “Mars” sınır gözetleme teknolojisi üzerinden istihbarat faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

* Listenin beşinci ismi, işgalin polis teşkilatına kadar uzandığını ortaya koydu. 2018’de askerlik yaptıktan sonra İsrail Polis Teşkilatı bünyesinde görev alan Matan Baron, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik işkence, keyfi tutuklama ve taciz suçlarıyla anılan yapının parçası. Sumud Filosu üyelerine şiddette de adı geçen Baron, zaman zaman İstanbul’a tatile geliyor.

Yargılansınlar

Özgürlük Nöbeti Platformu ve gönüllü hukukçular, ismi deşifre olan soykırım ortaklarına ilişkin önümüzdeki günlerde savcılığa başvuruda bulunacak. Daha önce Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS), 133 Türk vatandaşının İsrail ordusunda görev yaptığına ilişkin belge ve delilleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunmuştu. Belgelerin, Sumud Filosu’na yapılan saldırıdan sonra başlatılan soruşturmaya dahil edilip hâlâ Türkiye’de yaşayan katillerin tutuklanması istenmişti.







