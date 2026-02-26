Yıldız Tilbe Gazze'de 2. çadır kentini açtı

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’nin bağışlarıyla, İsrail saldırıları sonucu evsiz kalan Filistinli aileler için Gazze Şeridi’nin kuzeyinde inşa edilen 2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti törenle açıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinde hizmete giren kamp, tam teşekküllü bir barınma alanı sunuyor.
Sanatçı Yıldız Tilbe'nin bağışıyla, İsrail saldırılarında ağır yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nde evlerini kaybeden Filistinliler için kurulan ikinci çadır kent hizmete açıldı.
İsrail'in iki yılı aşkın süredir devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de neredeyse ayakta ev kalmazken, Filistin makamlarına göre yapıların yaklaşık yüzde 90'ı yıkıldı. Nüfusu yaklaşık 2,4 milyon olan Gazze'de halkın büyük bölümü derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.
Gazze'de evleri yıkılan Filistinliler için en temel ihtiyaçlardan biri de başlarını sokacak bir çadır.
Gazze'ye birçok kez yardımda bulunan sanatçı Yıldız Tilbe, bu kez de evlerini kaybedenler için çadır kent kurulmasına ön ayak oldu.
Sanatçının adını taşıyan ikinci çadır kent, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine bağlı El-Kerame bölgesinde inşa edildi.
Açılışı yapılan kampta 80 çadırın yanı sıra mescit, güneş panelleri, enerji kontrol odası, su kuyusu ve mutfak da bulunuyor.
"Kampta temel ihtiyaçların çoğu bulunuyor"
Cibaliya Belediye Başkanı, şunları kaydetti:
"Kampta temel ihtiyaçların çoğu bulunuyor. Burada bir cami, ayrı banyolar, bir okul ve klinik de var. Gazze'nin güneyindeki Filistinlilere insanca yaşama onurunu korumak için kuzeye geri dönmeleri çağrısında bulunuyoruz."
"Burada daha önce herhangi bir altyapı, elektrik, su benzeri şeyler yoktu"
Kampın tenha bir bölgede kurulduğuna işaret eden Sukkar, "Burada daha önce herhangi bir altyapı, elektrik, su benzeri şeyler yoktu. Çok şükür şimdi çocukların eğitim alması için bir okul ve insanlar ibadet edebilsinler diye bir mescit var." dedi.
"Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin ilki geçen hafta açıldı
10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesin ardından saldırılar azalsa da İsrail'in yardım ve ekipman girişini kısıtlaması nedeniyle Gazze'de insani durum büyük ölçüde değişmedi.
Ateşkesi hemen hemen her gün ihlal eden İsrail'in, 10 Ekim 2025’ten bu yana düzenlediği saldırılarda 618 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.