İsrail uygulamaları nedeniyle onlarca uluslararası personel Gazze'den ayrılmak zorunda kaldı

Uluslararası kuruluşlarda çalışan onlarca personel, görev sürelerinin sona ermesi ve İsrail makamlarının çalıştıkları kurumların ruhsatlarını yenilemeleri için tanıdığı sürenin dolmasının ardından bu sabah Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi’nden ayrıldı. Söz konusu ayrılış, Gazze’de insani alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların İsrail'in “keyfi” olarak nitelendirdiği şartlara uymayı reddetmesi üzerine gerçekleşti. Kuruluşlar, bu koşulların insani yardım faaliyetlerine ek kısıtlamalar getirdiğini, yardım programları, işe alım süreçleri ile malzeme ve ekipman girişine İsrail makamlarına daha geniş müdahale yetkisi tanıdığını savunuyor. Ayrılmak üzere olan personeller, Han Yunus'taki Birleşmiş Milletler merkezinde toplandı.

