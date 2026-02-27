ABD Batı Şeria'da ilhakı meşrulaştırıyor

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim birimleri Efrat ve Beitar Illit’te haftanın belirli günlerinde, ABD vatandaşlığı da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimciler için konsolosluk hizmeti verileceğini duyurdu. Elçilik tarafından yayınlanan açıklamada, söz konusu adımın "tüm Amerikalılara ulaşma çabası" kapsamında alındığı iddia edilirken Filistinli yetkililer, bu kararın İsrail’in Batı Şeria’yı ilhakını normalleştirdiği eleştirisini yöneltti. ABD yönetimi, İsrail tarafından Batı Şeria’da kurulan Yahudi yerleşimlerini resmi olarak yasa dışı kabul ediyor. ABD Başkanı Donald Trump da İsrail’in bölgeyi ilhakını reddettiğini ilan etmişti. Buna rağmen konsolosluk hizmeti açılması, ABD’nin İsrail için kendi kanunlarını da hiçe saydığını ortaya koyuyor.

TARİHTE İLK KEZ

İsrail’in Batı Şeria’yı işgal ettiği 1967 yılından beri buradaki Yahudi yerleşimciler için ilk kez bir ülke konsolosluk hizmeti kuruyor. ABD Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetlerinin 27 Şubat günü Kudüs’ün güneyindeki Efrat yerleşim biriminde başlayacağını ve bu kapsamda ABD vatandaşlığı bulunan Yahudi yerleşimcilere pasaport hizmetleri sağlayacağını bildirdi. Büyükelçilik, gelecek iki ay içinde Kudüs’ün güneyindeki Beitar Illit yerleşim biriminde de ABD’li konsolosluk yetkililerinin "saha ziyareti" gerçekleştireceğini belirtti. İsrail’in 1967’de işgal ettiği Filistin topraklarında kurulan yerleşimlerden biri olan Efrat, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından yasa dışı kabul ediliyor.

GASBI TEŞVİK EDİYOR

Konuya dair bir açıklama yapan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, ABD Büyükelçiliğinin yasa dışı yerleşimlerde konsolosluk hizmeti verme kararını "hukuk dışı" olarak nitelendirdi. Ebu Yusuf, "ABD’nin sergilediği bu tutum, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yerleşimlerin meşru kabul edilmesinin önünü açarken, Washington’un işgalci İsrail’in attığı adımlara yeşil ışık yaktığı anlamına da geliyor. ABD ayrıca bu adımla, işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürülen gaspçı yerleşim politikalarını teşvik etmiş oluyor" dedi. Ebu Yusuf, ABD Büyükelçiliğinin duyurduğu kararın, Washington’ın Batı Şeria’nın ilhakına onay verdiği anlamına geldiğini ifade etti.

ABD POLİTİKASINDA SERT DÖNÜŞÜM

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ise ABD’nin Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimleri yasa dışı olarak nitelediğini hatırlatarak, Trump yönetiminin bu kararla ABD’nin yerleşimlere karşı çıkan geleneksel tutumundan, yerleşimleri kabul eden bir yaklaşıma geçtiğini vurguladı. Bunun ABD politikasındaki en tehlikeli gelişme olduğunun altını çizen Bergusi, “Bu karar, ABD’nin İsrail’e Batı Şeria’yı ilhak etme ve Yahudileştirme izni verdiğini gösteriyor” görüşünü dile getirdi.

Aksa’ya baskınlar yüzde 22 arttı

Uluslararası Kudüs Vakfı, 2025'te Mescid-i Aksa'ya 65 binden fazla fanatik Yahudi'nin baskın düzenlediğini ve bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 22 arttığını belirtti. Vakıf tarafından, Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi'nin verilerine dayanılarak hazırlanan "Kudüs'ün 2025'teki durumu" başlıklı senelik raporda, İsrailli yetkililerin, baskın saatlerinin uzatılması, baskın yapan bir gruptakilerin sayısının 120 ila 200 kişiye çıkarılması, baskınların arasındaki zamanın kısaltılarak sıklaştırılması gibi birtakım uygulamalar gerçekleştirdiği belirtildi. İşgal hükümeti, Ramazan ayı boyunca Yahudilerin baskın saatlerini sabah 06.30’dan 11.30’a kadar uzatmıştı. Ramazan ayında da baskınlar sürerken dün sabah saatlerinde bir grup Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa avlusuna gelerek Kubbetussahra’nın karşısında Talmud ayini düzenledi.











