Batı Şeria'daki Filistinliler, ramazan ayının ilk cumasını Aksa'da kılmak için Kudüs'e geçmeye çalıştı

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Filistinliler, İsrail kısıtlamalarına rağmen ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için kontrol noktasına akın etti.
Kudüs'e geçmek için kontrol noktasında toplanan Filistinliler, uzun kuyruklar oluşturdu.
İsrail tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'dan 55 yaş ve üstü erkekler, 50 yaş ve üstü kadınlar ve birinci derece akrabalarıyla 12 yaş altı çocukların Mescid-i Aksa'ya gidebileceği, ziyaretçilerin gün bitmeden geri döneceği ve sınır geçişlerinde dijital belgelerle uygulama yapılacağı ifade edildi.