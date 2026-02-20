Batı Şeria'daki Filistinliler, ramazan ayının ilk cumasını Aksa'da kılmak için Kudüs'e geçmeye çalıştı

İsrail tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'dan 55 yaş ve üstü erkekler, 50 yaş ve üstü kadınlar ve birinci derece akrabalarıyla 12 yaş altı çocukların Mescid-i Aksa'ya gidebileceği, ziyaretçilerin gün bitmeden geri döneceği ve sınır geçişlerinde dijital belgelerle uygulama yapılacağı ifade edildi.