İşgalci İsrail Ramazan'ın başından beri Batı Şeria'da 100'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, 5 Şubat'taki açıklamasında, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esir sayısının 66'sı kadın, 350'si çocuk ve 3 bin 358'i "idari tutuklu" olmak üzere 9 bin 300'ü aştığını bildirmişti.