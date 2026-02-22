Yeni Şafak
İşgalci İsrail Ramazan'ın başından beri Batı Şeria'da 100'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı

15:0322/02/2026, Pazar
AA
Batı Şeria'da İsrail zulmü
Filistin Esirler Cemiyeti, soykırımcı İsrail ordusunun ramazan ayının başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının başlamasıyla birlikte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gözaltılara dikkat çekildi.

Açıklamada, İsrail işgal güçlerinin, ramazan ayının başından beri aralarında kadın, çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu 100'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Gözaltıların Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki birçok kentte gerçekleştirildiği, gözaltına alınanlar ile ailelerinin darbedildiği, evlerin tahrip edildiği ve Filistinlilere ait araç, para ve altınlara da el konulduğu kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, 5 Şubat'taki açıklamasında, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esir sayısının 66'sı kadın, 350'si çocuk ve 3 bin 358'i "idari tutuklu" olmak üzere 9 bin 300'ü aştığını bildirmişti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 15 Şubat tarihli haberinde, ramazan öncesinde Filistinliler üzerindeki baskıyı artırmaya hazırlanan İsrail ordusunun alarm seviyesini yükselttiğini yazmıştı.

Haberde, işgal altındaki Batı Şeria'da ramazan öncesi sözde "güvenlik önlemlerini" sıkılaştıran İsrail ordusunun, bölgede "gerginliğin yükselmesine yol açabileceği" değerlendirilen kilit isimleri belirlediği ve bu kişilere yönelik kapsamlı gözaltı operasyonları başlattığı belirtilmişti.

İsrail hapishaneleri, Filistinlilere yönelik işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal sonucu yaşanan ölümlerle sık sık gündeme geliyor.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin, yetersiz beslenme, temiz su ve hijyen malzemelerine erişim eksikliği, uygun kıyafet verilmemesi ve yetersiz havalandırma gibi koşullar nedeniyle hastalıklara karşı savunmasız hale geldiği belirtiliyor.



