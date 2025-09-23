Yeni Şafak
Emine Erdoğan: Cumhurbaşkanımız BM 80'inci Genel Kurulu'nda Gazze'nin sesi oldu

Emine Erdoğan: Cumhurbaşkanımız BM 80'inci Genel Kurulu'nda Gazze'nin sesi oldu

22:44 23/09/2025, Salı
DHA
Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Her yıl olduğu gibi bu sene de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze'nin sesi oldu. Mazlumların çığlığını dünya kamuoyunun gündemine taşıyan bu güçlü ses, adaletin ve merhametin çağrısı" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM'nin 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı salonda dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye devam edeceğiz.' Her yıl olduğu gibi bu sene de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze'nin sesi oldu. Mazlumların çığlığını dünya kamuoyunun gündemine taşıyan bu güçlü ses, adaletin ve merhametin çağrısı. Gazze'de akan kanın durması, çocukların gülüşlerinin yeniden hayat bulması ve insanlığın onurunun korunması için hepimize düşen bir sorumluluk var. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısının çoğalması ise bu haklı davanın uluslararası alanda güç kazandığının göstergesidir. Bu ortak iradenin zulmü sona erdirerek kalıcı barışın önünü açmasını temenni ediyoruz" dedi.




