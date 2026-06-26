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Bakanlık ifşa etti: Dana eti diye satılan ürünlerde yok yok

Bakanlık ifşa etti: Dana eti diye satılan ürünlerde yok yok

15:2526/06/2026, Cuma
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş tespit edilen gıdalara ilişkin güncel listesini yeniledi. Son açıklanan denetim sonuçlarında dört yeni firma listeye eklenirken, bazı dana eti ürünlerinde kanatlı eti ile sakatat kullanıldığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla ülke genelinde sürdürdüğü denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Bakanlık tarafından düzenli olarak güncellenen taklit ve tağşiş listesine yeni firmalar eklenirken, son denetimlerde özellikle et ürünlerine ilişkin uygunsuzluklar tespit edildi.

Yapılan analizler sonucunda,
"dana eti"
olarak satışa sunulan dört farklı üründe mevzuata aykırı içerik bulunduğu belirlendi. Laboratuvar incelemelerinde bazı ürünlerin içeriğinde tüketiciye beyan edilmeyen kanatlı eti ile sakatat kullanıldığı ortaya çıktı.

Polat Uysal (Ankara / Yenimahalle)

*Ürün: Üretim alanından alınan "Yüzde100 piliç eti olduğu beyan edilen köfte ürünü"

*Tespit: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti


Mkabasakal İnşaat Lojistik Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (Ankara / Polatlı)

*Marka: Mkabasakal Harika Sucukları

*Ürün: Dana sucuk

*Tespit: Sakatat (dil) tespiti


Özsultan Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Özsultan Et Dünyası (İstanbul / Bağcılar)

*Ürün: Dana kıyma

*Tespit: Kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespiti


Bicen Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İstanbul / Silivri)

*Ürün: Dana-kuzu köfte harcı

*Tespit: Sakatat (baş eti) tespiti



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