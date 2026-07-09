Vicdansızlık pes dedirtti: Ağzı bantlanıp çöpe atılan yavru kedi son anda kurtarıldı
23:52, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 23:59, 09/07/2026, Perşembe
IHA
Yavru kedinin ağzını bantlayıp poşetle çöpe attılar.
Eskişehir’de ağzı bantlanarak bir poşetin içinde çöpe atılan yavru kedi, tesadüfen oradan geçen bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı.
Olay, Ihlamurkent Mahallesi Kıvılcımlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir mahalle sakini evinin bahçesinde çıkan yangın sonrasında sokağa doğru yöneldi. O esnada çöp konteynerinden kısık bir kedi sesi geldiğini fark etti.
Sesin geldiği konteynerin yanına giden vatandaş, bir çöp poşetinde hareketlilik olduğunu gördü. Durumdan şüphelenerek poşeti açan mahalle sakini, ağzı bantlanmış halde ölüme terk edilmiş bir yavru kediyle karşılaştı.
Büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşayan vatandaş, hemen kedinin ağzındaki bandı çıkararak rahat nefes almasını sağladı. Tesadüfen bulunarak ölümden dönen yavru kedi hayata tutunurken, olayı gören mahalle sakinleri duruma büyük tepki gösterdi.
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