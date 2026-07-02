Temizlik görevlileri fark etti: Çöpteki ağzı bağlı poşetten beş yavru kedi çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir çöp konteynerinden gelen sesleri fark eden temizlik görevlileri, ağzı bağlanıp atılan poşetteki beş yavru kediyi kurtardı.

1 /6 Olay, ilçeye bağlı Tozkoparan Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöpleri toplarken konteynerlerden birinden gelen sesleri fark etti.

2 /6 Yavru kedilerin sesini duyan temizlik işçileri, çöpten aldıkları ağzı bağlı bir poşeti açtıklarında 5 yavru kediyi gördü. Kediler hava alması için poşetten çıkarılarak, durum belediyenin veterinerlerine haber verildi.

3 /6 Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yavru kedileri alarak Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Kediler burada biberonla beslenip, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

4 /6 Yeniden hayata tutunan kedilerin büyüdükten sonra sahiplendirilmesinin planlandığı öğrenildi.

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