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Temizlik görevlileri fark etti: Çöpteki ağzı bağlı poşetten beş yavru kedi çıktı

Temizlik görevlileri fark etti: Çöpteki ağzı bağlı poşetten beş yavru kedi çıktı

20:582/07/2026, Perşembe
IHA
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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir çöp konteynerinden gelen sesleri fark eden temizlik görevlileri, ağzı bağlanıp atılan poşetteki beş yavru kediyi kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Tozkoparan Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöpleri toplarken konteynerlerden birinden gelen sesleri fark etti. 

Yavru kedilerin sesini duyan temizlik işçileri, çöpten aldıkları ağzı bağlı bir poşeti açtıklarında 5 yavru kediyi gördü. Kediler hava alması için poşetten çıkarılarak, durum belediyenin veterinerlerine haber verildi. 

Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yavru kedileri alarak Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Kediler burada biberonla beslenip, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 

Yeniden hayata tutunan kedilerin büyüdükten sonra sahiplendirilmesinin planlandığı öğrenildi.

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