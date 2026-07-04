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Sokağı saran ağır koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Sokağı saran ağır koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Yaşlı adam evinde ölü bulundu

23:574/07/2026, Cumartesi
IHA
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Eskişehir’de yalnız yaşayan yaşlı bir adam, dairesinden yayılan ve tüm sokağı saran ağır kokular üzerine evinde ölü bulundu.

Olay, Büyükdere Mahallesi Dinçtürk Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1’inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek başına yaşayan 63 yaşındaki KOAH hastası Yaşar A.’dan yaklaşık 15 gündür haber alınamayan komşuları, daireden sokağa kadar yayılan kötü koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından içeri giren ekipler, Yaşar A.’nın cansız bedeni ile karşılaştı. 

 Daireden yayılan ağır kokunun tüm sokağı sarması nedeniyle olay yerindeki komşuların ve sokaktan geçen vatandaşların kokudan etkilenmemek için maske takmak zorunda kaldıkları görüldü. Bekar olduğu öğrenilen Yaşar A.’nın cenazesi, olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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