Ailesi mama yediriyordu: 2 buçuk yaşındaki minik hayatını kaybetti

Eskişehir’de ailesi tarafından mama yedirildiği sırada soluk borusuna mama kaçan 2 buçuk yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mama yedirildiği esnada nefesi kesildi

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Haknur Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 buçuk yaşındaki S.K.G. isimli erkek çocuğun, ailesi tarafından mama yedirildiği esnada nefesi kesildi. Fenalaşan çocuk, ailesi tarafından kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Tedavi altına alınan talihsiz çocuk, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mamanın soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından polis ekiplerince ailenin evinde inceleme gerçekleştirildi.







