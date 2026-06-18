Tartıştığı kişiyi sokak ortasında tabancayla vurup kaçtı

Eskişehir'de H.C.M., iddiaya göre ‘kız meselesi’ nedeniyle sokakta kavga ettiği şüpheli tarafından tabancayla vuruldu. Bacağından yaralanan H.C.M. hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

1 /5 Olay, geç saatlerde Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta kız meselesi nedeniyle 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

2 /5 Yaşanan arbede sırasında henüz kimliği tespit edilemeyen şüpheli belinden çıkardığı tabancayla H.C.M.’ye ateş ederek, bacağından yaraladı. Şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 /5 Bacağından yaralanan H.C.M., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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