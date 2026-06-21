Taş kırma kuyusuna düşen işçiler kurtarıldı

Olay, Sivrihisar ilçesi kırsal Böğürtlen Mahallesi’ndeki bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maden ocağında çalışan Nihat E. (27) ve Bekir A. (52) silo üzerinden taş kırma kuyusuna düştü. Olay yerine ihbar üzerine jandarma, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kuyudan bilinçleri açık bir şekilde çıkarılan 2 işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.