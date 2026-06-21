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Taş kırma kuyusuna düşen işçiler kurtarıldı

Taş kırma kuyusuna düşen işçiler kurtarıldı

23:1021/06/2026, Pazar
IHA
AA
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İki işçi kuyudan bilinçleri açık şekilde çıkarıldı.
İki işçi kuyudan bilinçleri açık şekilde çıkarıldı.

Eskişehir'de bir maden ocağında silo üzerinden taş kırma kuyusuna düşen iki işçi, ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 27 yaşındaki Nihat E. ile 52 yaşındaki Bekir A.'yı bilinçleri açık şekilde kuyudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde maden ocağındaki taş kırma kuyusuna düşen 2 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Sivrihisar ilçesi kırsal Böğürtlen Mahallesi’ndeki bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maden ocağında çalışan Nihat E. (27) ve Bekir A. (52) silo üzerinden taş kırma kuyusuna düştü. Olay yerine ihbar üzerine jandarma, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kuyudan bilinçleri açık bir şekilde çıkarılan 2 işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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