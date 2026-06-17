Okul önünde alev alan araca AFAD ekiplerinden hızlı müdahale

Yangını ilk fark edenler ise bölgeye yakın konumda olan AFAD nöbetçi ekibi ve kurum personeli oldu. Hızla olay yerine koşan AFAD ekipleri, yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan profesyonel ve zamanında müdahale sayesinde yangının büyümesi ve çevredeki diğer unsurlara sıçraması önlenerek alevler kontrol altına alındı.



