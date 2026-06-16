Çalışma Bakanlığı arabuluculuğunda Doruk Madencilik'te uzlaşı sağlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürecin ilk andan itibaren yakından takip edildiği ve işçi ile işveren taraflarıyla gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamaya göre, 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde yürütülen müzakerelerin ardından işveren temsilcileri ile yetkili sendika arasında anlaşmaya varıldı.