Çalışma Bakanlığı arabuluculuğunda Doruk Madencilik'te uzlaşı sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'de faaliyet gösteren şirketlerden Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.'de yaşanan işçi alacakları sürecinde taraflar arasında uzlaşma sağlandığını açıkladı. İşçiler, devam eden eylemlerini sonlandırma kararı aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürecin ilk andan itibaren yakından takip edildiği ve işçi ile işveren taraflarıyla gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamaya göre, 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde yürütülen müzakerelerin ardından işveren temsilcileri ile yetkili sendika arasında anlaşmaya varıldı.
Belirli bir takvimle ödenecek
İşçiler eylemi sonlandırdı
Açıklamada, çalışma hayatında sosyal diyalog anlayışının esas alınmaya devam edileceği vurgulanarak, işçilerin haklarının korunması ve çalışma barışının sürdürülmesi için gerekli adımların kararlılıkla atılacağı ifade edildi.