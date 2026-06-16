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Çalışma Bakanlığı arabuluculuğunda Doruk Madencilik'te uzlaşı sağlandı

Çalışma Bakanlığı arabuluculuğunda Doruk Madencilik'te uzlaşı sağlandı

19:0616/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
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Doruk Madencilik işçileri (Foto: Arşiv)
Doruk Madencilik işçileri (Foto: Arşiv)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'de faaliyet gösteren şirketlerden Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.'de yaşanan işçi alacakları sürecinde taraflar arasında uzlaşma sağlandığını açıkladı. İşçiler, devam eden eylemlerini sonlandırma kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürecin ilk andan itibaren yakından takip edildiği ve işçi ile işveren taraflarıyla gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamaya göre, 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde yürütülen müzakerelerin ardından işveren temsilcileri ile yetkili sendika arasında anlaşmaya varıldı.

Belirli bir takvimle ödenecek

Sağlanan uzlaşı kapsamında, yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile işveren tarafı arasında
imzalanan protokolle işçilerin alacaklarının ödenmesi belirli bir takvime bağlandı.
Böylece işçilerin mutabakata konu hak ve alacaklarının ödenmesi güvence altına alındı.

İşçiler eylemi sonlandırdı

Bakanlık, görüşmeler sonucunda taraflar arasında sağlanan anlaşma üzerine
işçilerin devam eden eylemlerini sonlandırma kararı aldığını da duyurdu.

Açıklamada, çalışma hayatında sosyal diyalog anlayışının esas alınmaya devam edileceği vurgulanarak, işçilerin haklarının korunması ve çalışma barışının sürdürülmesi için gerekli adımların kararlılıkla atılacağı ifade edildi.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#Eskişehir
#Doruk Madencilik
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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