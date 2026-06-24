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Piknikçi gençler Porsuk'u çöplüğe çevirdi: Eskişehir'in gözdesini kötü koku sardı

Piknikçi gençler Porsuk'u çöplüğe çevirdi: Eskişehir'in gözdesini kötü koku sardı

10:1024/06/2026, Çarşamba
IHA
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Eskişehir’in simgelerinden olan Porsuk Çayı’nın içinde biriken yosun ve çöpler kirliliğe neden olurken, özellikle bir bölgede oluşan tabaka hem kötü görüntüye hem de kokuya yol açtı.

Kentte yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte Porsuk Çayı’ndaki yosunlaşma oranı arttı. Kentpark’ın içinden geçen çayın Gökmeydan Mahallesi mevkiinde, akıntıyla gelen yosunlar ve vatandaşlar tarafından suya atılan çöpler adeta bir bariyer oluşturdu.

Ayrıca biriken bu yosun ve çöp atıkları Porsuk Çayı’nın yüzeyini kaplayarak gözükmesine engel oldu. Belediye ekiplerinin sandallarla temizlik çalışması yürütmesine rağmen, nehrin uç noktasında kalan bu bölgede kirliliğin önüne geçilemiyor.

 Çevredeki su yüzeyini kaplayan atıklar ve yosunlar, sıcak havayla birleşerek etrafa kötü kokular yayılmasına neden oluyor. Bölge sakinleri, özellikle nehir kenarında vakit geçiren gençlerin çöplerini bırakmasından ve çevre bilincinin yetersiz olmasından yakınıyor.





"Belediye mücadele veriyor, ama yeteri kadar temizlik yapılamıyor"


Konuyla ilgili görüşlerini ve yaşadıkları rahatsızlığı dile getiren 65 yaşındaki mahalle sakini Şeref Özsüngü, "Her sene yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla beraber yosunlar büyümeye başlıyor. Belediye bununla ilgili bir mücadele veriyor, ama yeteri kadar temizlik yapılamıyor. Bu yosunların büyümesi, bazı bölgelerde kokuya sebep olabiliyor. Belediye ekipleri bunları sandallarla temizlemeye çalışıyor. Şu anda bulunduğumuz mevki hemen hemen parkın sonu olduğu için burada böyle bir durumun olması normal, ileriki kısımlar daha temizdir" dedi.


Kirliliğin en büyük sebebinin insan eliyle atılan çöpler olduğunu vurgulayan Özsüngü, gençlerin çevre konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Bu çöpler ise halkımızın temizliğe dikkat etmemesinden kaynaklanıyor. Özellikle gençlerimiz su kenarına gelip piknik yapıyorlar ve pisliklerini toplamadan gidiyorlar. Onları toplamak da bize düşüyor. Genellikle uyardığımızda onlardan tepki görüyoruz. Bütün mesele, gençlerimizin bu konuda yeterince eğitilmemesi ve çevre temizliğine özen göstermemesidir."



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