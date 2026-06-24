Piknikçi gençler Porsuk'u çöplüğe çevirdi: Eskişehir'in gözdesini kötü koku sardı

"Belediye mücadele veriyor, ama yeteri kadar temizlik yapılamıyor"





Konuyla ilgili görüşlerini ve yaşadıkları rahatsızlığı dile getiren 65 yaşındaki mahalle sakini Şeref Özsüngü, "Her sene yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla beraber yosunlar büyümeye başlıyor. Belediye bununla ilgili bir mücadele veriyor, ama yeteri kadar temizlik yapılamıyor. Bu yosunların büyümesi, bazı bölgelerde kokuya sebep olabiliyor. Belediye ekipleri bunları sandallarla temizlemeye çalışıyor. Şu anda bulunduğumuz mevki hemen hemen parkın sonu olduğu için burada böyle bir durumun olması normal, ileriki kısımlar daha temizdir" dedi.



