Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede 80 yaşında hayata veda eden Göktay için Üsküdar Şakirin Camisi’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Camide taziyeleri sanatçının çocukları Zeynep Göktay Dilbaz ve Ömer Göktay kabul etti. Yoğun katılımın gerçekleştiği cenaze törenine, usta oyuncunun yakınları ve sevenlerinin yanı sıra kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Göktay’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karacahmet Mezarlığı’na defnedildi. Usta sanatçı için sabah saatlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde de tören gerçekleştirildi.

Hayat

Hasan Aycın’ın 4.312 çizgisi dijital ortamda

Hayat

Bakan Ersoy’dan IRCICA’ya ziyaret

Hayat

Beşiktaş'ın ismi nereden geliyor? Erhan Erken tarih boyunca anlatılan rivayetleri anlattı