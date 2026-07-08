Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı
04:00, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Zihni Göktay.
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki gün rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede 80 yaşında hayata veda eden Göktay için Üsküdar Şakirin Camisi’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Camide taziyeleri sanatçının çocukları Zeynep Göktay Dilbaz ve Ömer Göktay kabul etti. Yoğun katılımın gerçekleştiği cenaze törenine, usta oyuncunun yakınları ve sevenlerinin yanı sıra kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Göktay’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karacahmet Mezarlığı’na defnedildi. Usta sanatçı için sabah saatlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde de tören gerçekleştirildi.
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Başlıklar :Zihni GöktayAktüelcenaze
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