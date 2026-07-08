Mehmet Güreli’nin hayatından kesitler
, Çarşamba04:00, 08/07/2026
Yeni Şafak
“Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli” belgeseli.
Sanat tarihimizin önemli figürlerinden Mehmet Güreli’yi anlatan “Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli” belgeselinden ilk görüntüler paylaşıldı.
Yönetmen koltuğunda Gamze Terra’nın oturduğu, müzik, sinema, resim ve edebiyatın duayen ismi, ülkemizin majör sanatçılarından Mehmet Güreli’nin üretimlerinin ele alındığı belgesel, sanat tarihimizin bir köprüsü olarak izleyenlerin beğenisine sunuluyor. Belgeselde, Terra’nın gözüyle Mehmet Güreli’nin derinlikli dünyasında gezintiye çıkılıyor. Karina Film etiketiyle izleyenlerle buluşan filmin yapımcılığını ise Yalçın Akyıldız ve Görkem Yeltan üstlendi.
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Başlıklar :mehmet gürelibelgeselaktüel
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