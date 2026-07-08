Clooney'ye yaşam boyu başarı ödülü

İtalya’da her yıl eylül ayının başında yapılan ve bu yıl 83’üncüsü düzenlenecek Venedik Film Festivali öncesinde bir özel ödülün sahibi açıklandı. ABD’li oyuncu, yönetmen ve yapımcı Clooney de özel ödüle layık görülmesiyle ilgili, "Venedik'te sayısız olağanüstü an yaşadım. Bu festival hiç kuşkusuz benim en sevdiğim festival ve Altın Aslan ödülüne layık görülmek benim için büyük bir onur. Muhtemelen artık yaşlandığım anlamına da geliyor ama bunu memnuniyetle kabul ediyorum" dedi. 83. Uluslararası Venedik Film Festivali bu yıl 2-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

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