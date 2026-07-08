12 Punto’nun jürisinde ödüllü isimler
04:00, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
12 Punto’nun jürileri.
TRT Sinema imzasıyla bu yıl 8’inci kez düzenlenen 12 Punto 2026’nın uluslararası jüri üyeleri belli oldu.
12–19 Temmuz tarihleri arasında, 30 farklı ülkeden sinema profesyonellerinin katılımıyla düzenlenecek programda dünya sinemasının ödüllü isimleri bir araya gelecek. Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin başkanlığını üstlendiği jüri heyetinde; Romanya Yeni Dalga sinemasının öncüsü Cristi Puiu, Altın Palmiye ödüllü yapımcı Erik Hemmendorff, Oscar adayı yapımlara imza atan Nadim Cheikhrouha ve Venedik Film Festivali Danışmanı Violeta Bava yer alıyor.
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