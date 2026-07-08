12 Punto’nun jürisinde ödüllü isimler

Çocuk şarkısıyla 160 dilde "Selam"

Eğitimci ve çocuk edebiyatı yazarı Abdullah Taşkıran, “Selam Kardeşim” adlı çocuk şarkısını yapay zekâ desteğiyle 160 dile uyarladı. Her dil için o ülkenin müzikal dokusunu da dikkate alan Taşkıran, hedefinin dünyanın dört bir yanındaki çocuklara ortak değerleri müzik aracılığıyla ulaştırmak olduğunu söyledi.