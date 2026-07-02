Tezhip sanatı iftiharla sergilendi

Serginin en anlamlı anlarından biri de Öznur Özdemir’in icazet alması oldu. 32 yıldır tezhip sanatıyla ilgilenen Özdemir, hazırladığı hilye çalışmasının 3 aylık disiplinli bir emeğin ürünü olduğunu dile getirdi. Özdemir, icazet eserlerinde tasarımdan uygulamaya kadar her aşamanın öğrenciye ait olduğunu belirterek, “Bu çalışma adeta bir bitirme tezi gibi. Tasarım da işçilik de tamamen bana ait. Hocamın bana ‘Artık sen de ders verebilirsin’ diyerek icazet vermesi, benim için çok büyük bir onur ve aynı zamanda özgüven kaynağı oldu” dedi.