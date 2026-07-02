Tezhip sanatı iftiharla sergilendi

Anadolu’nun kadim sanatlarından tezhip sanatını icra eden 39 öğrenci, yılların emeğini Dolmabahçe’de sergiledi. Usta-çırak geleneğinin yaşatıldığı “İftihar Tezhip Sergisi”, sanatın nesilden nesle nasıl aktarıldığını ortaya koydu. Aynı salonda 12 yıllık öğrencinin de 6 aylık öğrencinin de eseri yer alırken, içlerinden bir talebe, icazet alarak öğreticilik yolculuğuna ilk adımını attı.
Asırlardır Anadolu’nun estetik hafızasını taşıyan tezhip sanatı, Dolmabahçe Saray Koleksiyonları Müzesi’nde açılan “İftihar Tezhip Sergisi” ile yeniden görücüye çıktı. Rihle Uluslararası İmam Hatip Mezunları Derneği tarafından düzenlenen sergide, tezhip sanatçısı Berna Karabulut ile 39 öğrencisinin hazırladığı 118 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Farklı yaşlardan ve farklı meslek gruplarından sanatçıların yıllara yayılan emeğinin bir araya geldiği sergi, yalnızca tezhip sanatının inceliklerini değil, usta-çırak geleneğinin yaşayan örneklerini de gözler önüne serdi.
13 ÖĞRENCİDEN 39 ÖĞRENCİYE
Serginin mimarı olan tezhip sanatçısı Berna Karabulut için “İftihar” yalnızca eserlerin sergilendiği bir organizasyon değil, yılların emeğinin karşılığı oldu. 3 yıl önce ilk sergilerini 13 öğrenciyle açtıkları bilgisini veren Karabulut, bugün 39 öğrenciyle 118 eseri sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Sergide 12 yıldır çalışan öğrencilerin de 6 aylık öğrencilerin de eserlerinin yer aldığını anlatan Karabulut, çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin eserlerinin sergide bulunmasının kendisi için ayrı anlam taşıdığını belirtti.
BENİM ESERLERİM TALEBELERİM
Sergide silsile üstadına ait bir eserin de yer aldığını, bir öğrencilerine ise icazet takdim ettiklerini söyleyen Karabulut, sergi hazırlıkları sırasında yaşadığı en duygusal anı şu ifadelerle anlattı: “Sergi kurulumu sırasında namaz kılarken bir an eserlerimle göz göze geldim ve çok duygulandım. Hocamız hep ‘Benim eserlerim talebelerimdir’ derdi. Bugün gerçekten onu yaşadım. Talebelerimin eserleriyle aslında eser ortaya koyduğumuzu fark ettim. Hepsi çok çalıştı. Şu an sergide eseri olmayan öğrencilerimizin de bu sergiden ilham alacağına inanıyorum.”
Açılışında İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul il Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Rihle Uluslararası İmam Hatip Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nur Menekşe Çalıkçı’nın da hazır bulunduğu sergi 5 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.
TEZHİP İNSANI BIRAKMIYOR
- Sergide eserleri yer alan sanat-çılardan Vildan Kahraman, 13 yıl önce boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla başladığı tezhip sanatının bugün hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini kaydetti. “Bir sanatla ilgileneyim diye başladım ama sonrasında bırakamadım. Tezhip öyle bir şey ki insana adeta damardan giriyor. Ben resmen tezhibe aşık oldum. Vaktim, gözüm ve gücüm el verdiği sürece bu sanatı yapmaya devam etmek istiyorum” diyen Kahraman, uzun emekler sonucu açılan serginin kendileri için de büyük bir iftihar kaynağı olduğunu söyledi.
32 YILLIK YOLCULUK İCAZETLE TAÇLANDI
- Serginin en anlamlı anlarından biri de Öznur Özdemir’in icazet alması oldu. 32 yıldır tezhip sanatıyla ilgilenen Özdemir, hazırladığı hilye çalışmasının 3 aylık disiplinli bir emeğin ürünü olduğunu dile getirdi. Özdemir, icazet eserlerinde tasarımdan uygulamaya kadar her aşamanın öğrenciye ait olduğunu belirterek, “Bu çalışma adeta bir bitirme tezi gibi. Tasarım da işçilik de tamamen bana ait. Hocamın bana ‘Artık sen de ders verebilirsin’ diyerek icazet vermesi, benim için çok büyük bir onur ve aynı zamanda özgüven kaynağı oldu” dedi.