Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başladı

Çöktü karabulut Temmuz’un On Bir'i

Müzisyen Burak Saygılı, Srebrenitsa Soykırımı’nın 31. yıl dönümü anısına Boşnakça seslendirdiği yeni bir şarkıyla, dünyanın gözü önünde işlenen katliamı hatırlattı. “Çöktü karabulut, Temmuz’un On Bir'i, unutmam asla, beyaz çiçekleri” sözlerinin yer aldığı eseriyle ilgili Yeni Şafak’a konuşan Saygılı, “Türkiye’nin her zaman Bosna’nın yanında olduğunu müzik diliyle de ifade etmek için bu besteyi yaptım” dedi.