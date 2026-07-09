Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başladı
04:00, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
“Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması”
Bursa’da bu yıl 38’incisi düzenlenen “Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması”, halk dansları topluluklarının katılımıyla başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen gecede ilk olarak Bursa Kılıç Kalkan Halk Oyunları sahne aldı. Ardından sırayla yarışmaya katılan ülkelerin dans grupları performanslarını sergiledi. Yarışmada Bulgaristan, Cezayir, Güney Kore, Gürcistan, İran, Macaristan, Meksika, Moldova, Rusya, Sırbistan, Şili, Uruguay ve Yunanistan’dan katılan topluluklar yöresel kostümleri ve dans figürleriyle sahneyi renklendirdi.
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