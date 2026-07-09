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Çöktü karabulut Temmuz’un On Bir'i

Çöktü karabulut Temmuz’un On Bir'i

Sevda Dursun
04:00, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Çöktü karabulut Temmuz’un On Bir'i
Burak Saygılı.

Müzisyen Burak Saygılı, Srebrenitsa Soykırımı’nın 31. yıl dönümü anısına Boşnakça seslendirdiği yeni bir şarkıyla, dünyanın gözü önünde işlenen katliamı hatırlattı. “Çöktü karabulut, Temmuz’un On Bir'i, unutmam asla, beyaz çiçekleri” sözlerinin yer aldığı eseriyle ilgili Yeni Şafak’a konuşan Saygılı, “Türkiye’nin her zaman Bosna’nın yanında olduğunu müzik diliyle de ifade etmek için bu besteyi yaptım” dedi.

11 Temmuz 1995’te 8 bin 372 sivil Boşnak, sığındıkları BM ordusu tarafından Sırplara teslim edildi ve toplu olarak katledildi. 31 yıldır her 11 Temmuz’da kayıplar tespit edilerek törenle toprağa veriliyor. Müzisyen Burak Saygılı, Srebrenitsa Soykırımı’nın 31. yılı anısına Boşnakça seslendirdiği yeni bir şarkıyla dünyanın gözü önünde işlenen bu katliamı hatırlattı. Saygılı’yla, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına da vurgu yapan “Bijeli Cvjetovi” isimli eseriyle ilgili konuştuk.

UNUTULAN SOYKIRIM TEKRARLANIR

Sözleri, müziği ve yorumu Saygılı’ya ait olan eserin klibi, Bosna Hersek’te çekildi. Klipte, Bosna-Hersek’in doğal ve tarihi mekanlarının yanı sıra Srebrenitsa Soykırımı’nın hafızasında önemli yer tutan sembol mekanlara yer veriliyor. Hazırladıkları eserle sanatın ve müziğin birleştirici gücü aracılığıyla ortak hafızayı canlı tutmayı ve yaşanan acıları unutturmamayı amaçladıklarını ifade eden Burak Saygılı, “Bugün Gazze’de çok daha büyük vahşetlerle karşı karşıyayız, ama Aliye’nin ifade ettiği gibi unutulan soykırım tekrarlanır. Kaldı ki orası bizim medeniyet havzalarımızın en önemli merkezlerinden birisi. O topraklarda bu vahşetin yaşanması, bu konuya uzak kalmamak, duyarlılığımızı her daim göstermek için ve en önemlisi de Türkiye’nin her zaman Bosna’nın yanında olduğunu müzik diliyle de ifade etmek için bu besteyi yaptım. Çünkü biliyorsunuz, kültür her zaman kalıcı bir etkidir” dedi.

HER COĞRAFYANIN BİR RİTMİ VAR

Sözlerinde, “Çöktü karabulut, Temmuz’un On Bir'i, unutmam asla, beyaz çiçekleri, yanında daima, kardeş Türk milleti” ifadelerinin yer aldığı şarkıda, Srebrenitsa’nın sembolü olan beyaz çiçekler de unutulmadı. Şarkının ritmini oluştururken Bosna’nın tınılarına uygun enstrümanlar kullandıklarını dile getiren Saygılı, “Her coğrafyanın bir ritmi ve tınısı var. Klibi, Saraybosna, Mostar ve Srebrenitsa gibi Bosna Hersek’in çeşitli yerlerinde çektik. Eserin mesajını, olayların yaşandığı coğrafyanın ruhuyla buluşturmak istedik. Şu anda dijital platformlarda dinlenilebiliyor, klibi de YouTube kanalımda yayınladım” diye konuştu.

KALICI BİR HATIRAYA DÖNÜŞSÜN

Ezgi yayına girdikten sonra Bosnalı sanatçılardan ve Bosnalılardan tebrik mesajları aldığını ifade eden Saygılı, Srebrenitsa’nın yıl dönümüyle ilgili şu mesajı verdi: “Dilerim Bosna’nın bu acısı hiç unutulmasın. Saraybosna’yı da Gazze’yi de hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Bu eserin geçmişi unutturmayan, barışı, adaleti ve insanlık vicdanını güçlendiren kalıcı bir hatıraya dönüşmesini çok isterim.”


Başlıklar :srebrenitsasoykırımtarih
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