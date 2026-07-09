Edirne’deki Makedon Kulesi ziyarete açıldı

Restorasyon, arkeolojik alan düzenlemeleri ile teşhir ve tanzim çalışmalarının ardından yeniden ayağa kaldırılan kentin tarihi simgelerinden biri olan yapı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Asansörle kuleye çıkan ziyaretçiler, merdivenle aşağı inerken Traklar döneminden Cumhuriyet’e kadar Edirne’nin tarihsel gelişimini anlatan unsurları görme imkânı buluyor. Kulenin üst bölümünde oluşturulan seyir terasında ise kentin panoramik manzarası izlenebiliyor.

BUGÜNE ULAŞAN TEK KULE

Yapının arka bölümündeki arkeolojik kazılarda 10. yüzyıla tarihlenen şapele ait müştemilat, Bizans dönemine ait seramik fırını, 1908 tarihli Osmanlı buzhanesi, Osmanlı dönemi altyapı sistemi ve geç Osmanlı dönemine ait konut temelleri gün yüzüne çıkarıldı. Roma İmparatoru Hadrianus tarafından Milattan Sonra 117-138 yılları arasında yaptırılan ve eski Edirne surlarından bugüne ulaşan tek kule olan Makedon Kulesi, kentin önemli tarihi simgeleri arasında yer alıyor. 1867 yılında Edirne Valisi Hacı İzzet Paşa tarafından saat yerleştirilen yapı, uzun yıllar “Saat Kulesi” olarak kullanıldı.

1953 depreminde ağır hasar gören kule, 1990’lı yıllarda restore edildi. 2002-2003 yıllarında arkeolojik kazılar gerçekleştirilen yapı, son restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı.

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