AKM’de İspanyol ve Latin Amerika rüzgârı

İstanbul, Antalya ve Bodrum’da gerçekleşecek üç konserden oluşan bir turneyle İspanyol ve Latin Amerika müziğine seçkin ve sofistike bir repertuvar müzikseverlerin beğenisine sunulacak. İstanbul’daki ayağı 12 Temmuz saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek konserde bolero, tango gibi müzik türleri dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Konser serisi 14 Temmuz’da Antalya, 16 Temmuz’da ise Bodrum’daki etkinliklerle devam edecek.

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