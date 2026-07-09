Srebrenitsa Anneleri belgeseli izlendi
04:00, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
"Srebrenitsa Anneleri: Kayıplarını Arıyor” belgesel gösterimi
Ümraniye Belediyesi ile Uluslararası Kalkınma ve İş Birliği Derneği (UKİD) iş birliğinde düzenlenen “Srebrenitsa Anneleri: Kayıplarını Arıyor” belgesel gösterimi, Sarı Saltuk Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Programda, Srebrenitsa’da yaşanan trajedinin hafızalarda canlı tutulmasının ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için ortak bir bilinç oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı. Yönetmenliğini Faysal Soysal’ın üstlendiği belgesel; savaşın geride bıraktığı yıkımı, annelerin tanıklıkları, özlemleri ve yıllardır süren adalet arayışları üzerinden aktararak izleyicilere derin bir perspektif sundu.
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Başlıklar :SrebrenitsaTarihAktüel
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