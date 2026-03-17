Uluslararası yayıncılıkta yeni başarı: "Benim süper gücüm yok ki" Hindistan'a taşındı

“Bazen bir hikâye yazarsınız ve onun yalnızca birkaç kalbe dokunacağını sanırsınız. Oysa bazı hikâyeler yola çıktığında, kendi kanatlarını da yanında götürür. Benim Süper Gücüm Yok ki’yi yazarken niyetim çok basitti: Kendini sıradan zanneden bir çocuğun kalbine küçük bir ayna tutmak… Ona, ‘Belki de sandığından çok daha özelsin’ diyebilmek. Şimdi o küçük hikâyenin dünyanın farklı köşelerinde çocukların kalbine dokunduğunu bilmek, bir yazar için tarif edilmesi zor bir sevinç. Bir çocuğun Hindistan’da, başka bir dilde aynı cümleleri okuyup kendine dair yeni bir şey fark edebilmesi… İşte hikâyelerin gerçek gücü tam da burada saklı. Bir kitabın yolculuğu aslında yazıldığı gün başlamaz; bir çocuğun kalbinde anlam bulduğu gün başlar. Ve galiba şimdi o yolculuk, hayal ettiğimden çok daha uzaklara gidiyor.”