Uluslararası yayıncılıkta yeni başarı: "Benim süper gücüm yok ki" Hindistan'a taşındı

Benim Süper Gücüm Yok ki / Hilal Çorbacıoğlu
Benim Süper Gücüm Yok ki, uluslararası yayın yolculuğunda yeni bir başarıya daha imza attı. Hilal Çorbacıoğlu Sivri tarafından kaleme alınan, Demet Özdemir tarafından resimlenen eser, dünyanın en büyük yayınevlerinden Penguin Random House ile yapılan yeni anlaşma kapsamında hindistan’da İngilizce olarak yayımlandı. Çocuklara kendi iç güçlerini fark etmeyi anlatan samimi hikâyesiyle dikkat çeken eser, farklı dillere yapılan yayın anlaşmalarıyla dünya çapında büyüyen bir okur kitlesine ulaşıyor. Yeni yayınla birlikte kitap, Hindistan’daki çocukların da kütüphanelerine girerek uluslararası yolculuğuna yeni bir halka ekledi.
Ketebe Çocuk tarafından yayımlanan eser, çocuklara kendi iç güçlerini keşfetmelerini hatırlatan evrensel anlatımıyla uluslararası yayın dünyasında dikkat çekiyor. Yeni yayın anlaşmalarıyla farklı coğrafyalara ulaşan kitap, nitelikli çocuk edebiyatı eserlerinin kültürler arası güçlü bir etki oluşturabildiğini gösteriyorKitabın uluslararası başarısına ilişkin değerlendirmede bulunan yazar Hilal Çorbacıoğlu Sivri, şu ifadeleri kullandı:
“Bazen bir hikâye yazarsınız ve onun yalnızca birkaç kalbe dokunacağını sanırsınız. Oysa bazı hikâyeler yola çıktığında, kendi kanatlarını da yanında götürür. Benim Süper Gücüm Yok ki’yi yazarken niyetim çok basitti: Kendini sıradan zanneden bir çocuğun kalbine küçük bir ayna tutmak… Ona, ‘Belki de sandığından çok daha özelsin’ diyebilmek. Şimdi o küçük hikâyenin dünyanın farklı köşelerinde çocukların kalbine dokunduğunu bilmek, bir yazar için tarif edilmesi zor bir sevinç. Bir çocuğun Hindistan’da, başka bir dilde aynı cümleleri okuyup kendine dair yeni bir şey fark edebilmesi… İşte hikâyelerin gerçek gücü tam da burada saklı. Bir kitabın yolculuğu aslında yazıldığı gün başlamaz; bir çocuğun kalbinde anlam bulduğu gün başlar. Ve galiba şimdi o yolculuk, hayal ettiğimden çok daha uzaklara gidiyor.”
Ketebe Çocuk, kitabın uluslararası yolculuğunun önümüzdeki dönemde yeni diller ve yeni ülkelerle devam etmesini hedefliyor.
