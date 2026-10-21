Topkapı Sarayı’nda 7 yıllık dev restorasyon tamamlandı: Kapılarını açacak 5 müzenin içinden ilk görüntüler

Daha önce Topkapı Sarayı'nda daha küçük bir silah müzesinin bulunduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:





"Yeni müzemizde depolarımızdan çıkardığımız eserlerle 2 bin 500 parçayı sergileme şansına sahibiz. Darphane Külliyesi'ndeki bir diğer müzemiz, adı üzerinde olduğu gibi Darphane. Zira burayı restore ederken bu yapılarda sanayi devriminin çok önemli miras eserleriyle karşılaştık. Gerçekten Osmanlı toplumunun 19. yüzyılda dünyadaki bütün önde gelen ülkeler gibi darphanesi için sanayi devriminin üretmiş olduğu en modern cihazları almış olduğunu gördük. Bu cihazların tamamı restorasyon ve konservasyondan geçti ve 500 parçası buradaki bazı yapı unsurlarıyla birlikte sergileniyor."