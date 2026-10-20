Kadir İnanır'ın şoföründen şoke eden iddialar: Kan verdiğim için işten attı
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın dört yıl boyunca şoförlüğünü üstlenen Ali Garga dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İnanır'ın hastalık sürecinde ve sonrasında yaşananlara dair konuşan Garga, Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'ın sanatçıyı çevresinden soyutladığını öne sürerek işten çıkarılma sürecini anlattı.
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Kadir İnanır, 26 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti.
İnanır, 9 Mayıs 2022'de düzenlediği vasiyetle tüm maddi ve manevi haklarını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktı.
Yeğeni Levent İnanır ise vasiyetin, dayısının ağır ilaçlar kullandığı bir döneme denk geldiğini söyleyerek 'irade sorunu' iddiasıyla karşı çıktı.
Kadir İnanır'ın vasiyeti etrafında dönen tartışmalara bu kez hiç beklenmedik bir isim katıldı.
Dört yıla yakın Kadir İnanır'ın şoförlüğünü yapan Ali Garga, usta oyuncunun kendisini çok sevdiğini söyleyerek Jülide Kural'la ilgili Günaydın'a çok çarpıcı iddialarda bulundu.
Kadir İnanır'a acil kan ihtiyacı olduğunda gönüllü olarak kan verdiğini belirten Ali Garga, Jülide Kural'ın bu duruma tepki gösterdiğini söyledi.
Garga, "Jülide Hanım 'Bana sormadan niye kan vermeye gidiyorsun?' diyerek bağırdı ve işime son verdi. Aslında Kadir Abi'ye olan sadakatimden ve bağlılığımdan rahatsızdı" dedi.
"KADİR ABİ GÖZLERİNDEN YAŞLAR AKARAK AĞLADI"
İşten çıkarıldıktan sonra Jülide Kural'ın olmadığı anlarda gizlice İnanır'ı ziyarete gittiğini dile getiren eski şoför, "Yanına gidip elini tuttuğumda gözlerinden yaşlar aktı. Konuşamıyordu, yatalaktı. Kendinde olsaydı beni asla yanından ayırmazdı" sözleriyle usta sanatçının durumunu aktardı.
"ÇEVRESİNİ VE AİLESİNİ YALNIZLAŞTIRDI"
Jülide Kural'ın, Kadir İnanır'ı ziyaret etmek isteyen sanatçı dostlarını ve ailesini kısıtladığını iddia eden Garga, mirasın Kural'a bırakılmasına ilişkin de konuştu.
"MİRAS KARARI ŞAŞIRTTI"
Miras kararına şaşırdığını belirten Garga, İnanır'ın son dönemde yeğeni Levent İnanır ile barıştığını ve Levent İnanır'ın usta oyuncuyu hastanede bir an olsun yalnız bırakmadığını kaydetti.