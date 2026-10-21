Bir Başkadır dizisinde yeni sezon
Yayınlandığında çok ses getiren Netflix’in Bir Başkadır dizisi, ikinci sezon yayın tarihini duyurdu.
Berkun Oya’nın yazıp yönettiği dizi, 6 yıl sonra 12 Kasım Perşembe günü Netflix’te izleyiciyle buluşacak ve dört bölümden oluşacak. Dizinin ilk sezonu, İstanbul’da farklı toplumsal çevrelerden gelen insanların kesişen hayatlarına odaklanmıştı. Hikâye, Meryem karakteri üzerinden ilerlerken farklı sınıfların ve yaşam biçimlerinin karşılaşmalarını izleyiciye taşıdı. İlk sezonu Kasım 2020’de yayınlanan Bir Başkadır’ın yeni sezon oyuncu kadrosunda, Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak, Berkun Oya, Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan, Oğulcan Arman Uslu, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır, Göktuğ Yıldırım ve Nur Sürer yer alıyor.