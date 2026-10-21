Bir Başkadır dizisinde yeni sezon

Türk sinemasına yapım desteği 412,9 milyon liraya yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uzun metrajlı sinema filmi yapım desteğinin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 42 artarak 412 milyon 900 bin liraya ulaştığını duyurdu. Sinema Destekleme Kurulunun son kararıyla, aralarında Zeki Demirkubuz ve Reha Erdem’in yeni projeleri ile Altın Palmiye ödüllü Filistinli oyuncu ve yönetmen Tawfeek Barhom’un “The Trap” filminin de bulunduğu 22 projeye 180 milyon 400 bin lira destek sağlanacak.