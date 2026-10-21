Türk sinemasına rekor yapım desteği

Deneyimli yönetmenlerin yeni filmlerinden ilk uzun metrajını çekecek sinemacılara, animasyon yapımlarından uluslararası ortak yapımlara kadar farklı alanları kapsayan desteklerle sinema sektörünün desteği geçen yıla göre yüzde 42 artırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uzun metrajlı sinema filmi yapım desteğinin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 42 artarak 412 milyon 900 bin liraya ulaştığını duyurdu. Sinema Destekleme Kurulu’nun 2026/6 sayılı kararıyla 6 ilk uzun metrajlı kurgu film yapım projesi, 12 uzun metrajlı sinema film yapım projesi, 1 çekim sonrası projesi ve 3 ortak yapım projesi destek kapsamına alındı.

DENEYİMLİ İSİMLERDEN FİLİSTİNLİ SİNEMACIYA

Desteklenen listede, deneyimli yönetmenlerin yeni filmlerinden ilk uzun metrajını gerçekleştirecek sinemacıların özgün hikâyelerine uzanıyor. Türk sinemasının önemli isimlerinden Zeki Demirkubuz ve Reha Erdem’in yeni projeleri de desteklenen filmler arasında. Son kararın öne çıkan projelerinden biri de Filistinli oyuncu ve yönetmen Tawfeek Barhom’un yazıp yönettiği “The Trap” oldu. “I’m Glad You’re Dead Now” adlı kısa filmiyle 2025 Cannes Film Festivali’nde kısa film dalında Altın Palmiye kazanan Barhom’un yeni projesi, Türkiye’den Alaz Film’in yer aldığı uluslararası ortak yapım kapsamında desteklenecek. Destek kapsamında ayrıca çocuk ve aile izleyicisine hitap eden 3 uzun metrajlı animasyon projesine de kaynak aktarıldı.

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