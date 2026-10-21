Altın Portakal’da sinema şöleni başlıyor
04:00, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Pınar Altuğ ve Emre Kınay’ın sunacağı görkemli açılış töreniyle 24 Ekim Cumartesi günü başlıyor.
Bir hafta boyunca sinemanın seçkin yapımlarını, usta isimlerini ve genç yeteneklerini Antalya’da buluşturacak festival, 31 Ekim’e kadar kente sinema coşkusu yaşatacak. Festivalin açılış gecesinde, Menderes Samancılar ve Tilbe Saran’a Onur Ödülü, Abdurrahman Keskiner ve Suzan Kardeş’e Sinema Emek Ödülü sunulurken genç oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas da Genç Başarı Ödülleri’nin sahibi olacak. “Sinemaya Katkı Özel Ödülü” de Beşiktaş Kültür Merkezi’ne (BKM) takdim edilecek.
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