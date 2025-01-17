Özel okullar 'kitap ücreti' alamayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni mevzuat doğrultusunda gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren özel okullarda çocuğu bulunan veliler, "ders kitabı" adı altında hiçbir ücret ödemeyecek, özel okullarda da devlet okullarında olduğu gibi bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitapları okutulacak.





KARAR RESMİ GAZETE'DE

İlk olarak geçen yıl yönetmelik düzenlemesiyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm özel okullarda bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarının okutulması zorunluluğu getirildi. Bu düzenlemenin ardından 3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe yeni bir madde daha eklendi. Buna göre, özel okullar tarafından velilerden "ders kitabı" adı altında herhangi bir ücret alınamayacağı kaydedildi. Yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in merkezi sınav sorularının hazırlanmasında MEB onaylı ders kitaplarının rehber olacağına ilişkin ifadeleri hatırlatılırken üniversite sınavı için hazırlanan sorularda da ders kitaplarının kaynak oluşturmasının amaçlandığı vurgulandı. Düzenlemeyle velilerin farklı ders kitapları için ekonomik yönden zorlanmalarının önüne geçilmesinin de hedeflendiği kaydedildi.





ASGARİNİN 20 KATI KADAR PARA CEZASI

Bu kapsamda özel okullar, bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığı yönünden kontrole tabi tutulacak. Ayrıca özel okullar, gelecek dönemden itibaren "ders kitabı" için velilerden ücret talep edilip edilmediği yönünden de denetlenecek. Özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesinde yer alan cezai müeyyideler uygulanabilecek. Bu madde, söz konusu fiilin tekrarı halinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezasına ve kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai müeyyideyi öngörüyor.





KARNE GÜNÜ

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugünden itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini alacak. Bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek.

Raporda, öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunulacak. 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.



