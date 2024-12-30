Özel okulda ‘kitap’ dayatmasına son

Eğitim editörleriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde yaşanan sorunlar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. Özel okulların eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadığı için kitap ve yemek gibi ek ücretlerle telafi etme yoluna gittiğini ifade eden Bakan Tekin, “Bizim bedava dağıttığımız kitap setine benzer içerikler için 50- 60 bin lira ücret isteyen özel okullar vardı. Oraya bir düzenleme getiriyoruz. Bu ücretlerin özel okulların sistemine girmesini isteyip, ödeme süreçlerini de takip ediyoruz. Yani velinin şunu bilmesi lazım, bakanlığın programına uygun olarak, bakanlık tarafından yazılmış ücretsiz bir kitap varken, fahiş fiyatları olan ders kitaplarına para ödenmesi çok anlamlı değil. Biz de bunun denetimini yapıyoruz” dedi. Özel okulu fiyatları artışa karşılık öğretmen maaşlarında artış yapılması yönünde görüştüklerini ifade ederek, “Onlar da bize söz vermişlerdi, sözlerini tuttular. Şu an birçok özel okul, kamudaki maaşlara çok yakın ödeme yapıyor. Bir kere brüt rakamlara da hemen hemen yaklaşıldı” şeklinde anlattı.

YERLİ VE MİLLİ ZEKA TESTİ

Özel yetenekli öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda eğitim almalarına olanak sağlayan BİLSEM’ler için yeni bir zekâ testi uygulaması hayata geçiyor. Henüz lansmanı yapılmayan projeye ilişkin konuşan Bakan Tekin, “BİLSEM’deki sınavları artık bu uygulamayla yapacağız. Yerli ve millî zekâ testi uygulaması bu yıl ilk defa uygulanacak” dedi.

Yusuf Tekin

HEYBELİADA İÇİN GİTTİK GÖRÜŞTÜK

Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması iddialarına açıklık getiren Tekin, “Oraya ziyarete gittik, görüştük. Açılması yönünde siyasi bir karar verilirse, bunun usulünü araştırıyoruz dedik. Bizim hukuki süreçle ilgili görüşmelerimiz neticesinde, yani açılması yönünde bir karar verilirse hangi statüde açılacağına dair bir metin oluşturduk. Bundan sonrası artık siyasi bir mekanizma” dedi.

SİZ ONU TANIYIN BİZ DE BUNU

Lozan'dan sonra Batı Trakya'daki Türk okulu ile Türkiye'deki azınlık okullarının durumuna ilişkin değerlendirme yapan Tekin, “Gerek bu konu, gerek de Fransız Okulları veya yabancı okulları meselesinde Avrupa’da, Batı Trakya’da yaşayan Türk vatandaşlarının ya da orada azınlık olarak tanımlanan Türklerin temel hak ve hürriyetlere erişim hakkı konusunda hukuk devleti prensibine uygun sonuçlar elde etmek üzere yola çıktık. Fransa'ya da aynı şeyi söylü-yorum. Yani ulus-lararası bütün metin-lerde tanınmış temel eğitim hakkından oradaki Türk vatandaşlarını faydalan-dırmanızı istiyoruz. Biz bunun karşılığında size burada izin verebiliriz. Siz onu tanıyın, biz bunu… Lozan'da altına imza attığımız anlaşmada, Batı Trakya'daki Türk okulu sayısı şu an tam dörtte bire inmiş durumda. Şu an Batı Trakya’da 81 tane okul kalmış. Biz ise o okulların hiçbirisini kapatmadık. Orada Lozan'dan kaynaklanan temel hak ve hürriyetlerle ilgili kazanımlarını vatandaşlarımıza vermeyen devlet olarak Yunanistan var. Dolayısıyla bu noktada, Heybeliada ya da başka konularda da çıkış noktamız oralarda yaşayan Türklerin temel hak ve hürriyetlerine katkı verecek sonuçlar elde etmektir” dedi.

Hizmet etmek istiyorlarsa protokol yapılmalı

Geçtiğimiz günlerde Şile’de İBB’nin dağıttığı kumanyalardan kaynaklı zehirlenen öğrencilerin zehirlenmesi ile ilgili soruları yanıtlayan Bakan Tekin, “Temizlikle ilgili yaz aylarında yaşadığımız tartışmadaki temel konu buydu. “Gıda dağıtmak istiyoruz” diyorsa biz ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki eşitlik, adalet, hukuk devleti sınırları içerisinde ne yapmak istiyorsanız protokole yazın. Biz protokolü bu sınırlar içerisine getirelim. Bizim hem hijyen açısından hem gıda güvenliği açısından hem de adalet açısından ilkelerimizi koyalım, gereğini yapın. “İstediğimi dağıtacağım” Bu olmaz. Bu hukuk devleti ilkesiyle de çelişir. Çocuklarımızın güvenliği açısından da sorunlar üretebilir. O yüzden buna karşıyız.”

Ücretli öğretmenlerin ödemeleriyle ilgili tartışmalara açıklık getiren Tekin, bütçenin yıl başında tahminlere dayalı olarak hazırlandığını belirtti. Önceki yıllarda ders saati aşıldığında Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ek ödeme taptığını belirten Tekin, ancak geçen yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla bu ödemelerin iptal edildiğini söyledi.

Suriye’nin eğitimine katkı vereceğiz

Suriye’de eğitim ve öğretim ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın da sorumluluklarını yerine getireceğini belirten Tekin, “Biz Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na bu konularda neler yapabileceğimizi, hangi konularda destek olabileceğimizi sunduk. Öğretmen eğitimi, program geliştirme, ders kitabı yazma ve benzeri süreçlerde yardımcı olabileceğimizi söyledik. Şimdi ise öğretmen ve öğrenci sayısı, programların gözden geçirilmesi gibi altyapı çalışmaları yapıyoruz” dedi. Türkiye’de Suriyelilerin eğitimini yürüten birimlerin konuya ilişkin çalıştığını anlatan Tekin, çalışmaların dış politikamıza uygunluğunun bu şekilde onaylanacağını anlattı. Ülkeden ayrılan Suriyelilerle ilgili verileri İçişleri Bakanlığı’ndan talep ettiklerini vurgulayan Tekin, “Henüz sayı çok az. Dönüş sürecini başlatan aileler de çocuklarının okul eğitim-öğretim takviminin aksamaması açısından, süreci muhtemelen ara tatile veya yaz tatilinin başlangıcına kadar öteleyecektir diye öngörüyoruz” değerlendirmesi yaptı.

İlkokulda karne yerine gelişim raporu

Bakan Tekin, önümüzdeki yıl itibarıyla okullarda karne uygulaması yerine gelişim raporu uygulamasına geçileceğini hatırlatarak, “Özel rehabilitasyon merkezlerinde biyometrik kimlik tanılama mekanizması gelecek” dedi.

Okullarda kutlama yasak değil

Bakan Tekin, okullarda yıl başı kutlamalarına yönelik yasak olmadığını ancak ailelere maddi külfet yaratacak etkinliklerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Mezuniyet törenleri ve baloların da yasaklanmadığını, ancak bazı otellerin velileri maddi olarak zorladığını ifade etti. Bakan Tekin, mezuniyetlerin okullarda yapılmasını ve ek külfet yaratılmamasını istediklerini söyledi.

Müzik tamam spor yolda

Bakan Tekin, bu yıl ilk kez uygulamaya konan tematik okullarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sanat, spor ve mesleki eğitim alanlarında çocukların yeteneklerini küçük yaşlarda keşfetmeyi amaçladıklarını belirtti. Bu kapsamda, Ankara Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi ile iş birliğiyle ilk resmi müzik ilkokulunun açıldığını, spor alanında da benzer bir proje başlatacaklarını açıkladı. Ayrıca, ortaokuldan itibaren çocukların yeteneklerine göre mesleki yönlendirme süreci başlattıklarını söyledi.







