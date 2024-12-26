Öğretmen adayları fenomen olmak istiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ankara’daki bir okulda öğrencisinin yüzüne kripto para logosu yapıştırarak, reklam yapan öğretmen hakkında soruşturma başlattı. Bu olayla birlikte ‘fenomen öğretmen’ kavramı tartışılmaya başlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş, MEB’in 2023 yılında fenomen öğretmenlere karşı yönetmeliğe yeni bir madde eklediğini söyledi. Kızıltaş, “Ses ve görüntü paylaşımlarının izne tabi tutulduğunu belirterek bu istismarlara dur demek için bir hamlede bulundu. Ancak birçok fenomen, bu maddeyi manipüle ederek, kendi paylaşımlarına dayanak haline getirdi. Veliden izin aldığı takdirde istediği çocuğun istediği görselini, videosunu paylaşma hürriyetini elde edebileceğini sandı. Oysa bakanlığın böyle bir maddesi yoktu” dedi. Kızıltaş, farklı üniversitelerdeki lisans öğrencileri üzerinde yürüttükleri bir çalışmada ise, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun fenomen olmak istediği sonucuna ulaştıklarını belirtti.

Yapılan bilimsel araştırmanın sonuçları hakkında bilgi veren Kızıltaş, şunları kaydetti: “Araştırmadan korkutucu bir sonuç ortaya çıktı. Lisans öğrencisi birçok öğretmen adayı fenomen öğretmen olmak istiyor. Çünkü bu işin içinde paralar döndüğünü biliyorlar ve öğretmen adayları, ‘Ben zaten paylaşım yapsam da ceza almam, bana bir şey olmaz, bu işi yapanlara da bir şey olmadı’ diyorlar. Çoğu bunun sonuçlarının yaratacağı risklerden habersizler ve bilgi sahibi değiller. Hatta bazı akademisyenler bu fenomen öğretmenleri fakültelerde ağırlıyorlar. Çünkü onlar da bu işin sonuçlarından ve istismar boyutundan habersizdirler."