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Kırsalda okul öncesi eğitime üç yeni model

Kırsalda okul öncesi eğitime üç yeni model

Merve Safa Akıntürk
04:00, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kırsalda okul öncesi eğitime üç yeni model
Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kırsal bölgelerde yaşayan çocukların okul öncesi eğitimden yararlanabilmesi için yeni uygulamalar hazırlıyor.

Yeterli öğrenci bulunmadığı için ana sınıfı açılamayan köyler ile ulaşımın güç olduğu yerleşimlerde alternatif modeller devreye alınacak. Çalışma kapsamında geçici köy ana sınıfları, taşıma merkezlerinde okul öncesi eğitim ve ev temelli eğitim olmak üzere üç farklı yöntem öngörülüyor.

KAMU BİNALARI SINIFA DÖNÜŞECEK

Nüfusun az olduğu ve öğrenci sayısının ana sınıfı açılması için yeterli olmadığı köylerde, mevcut kamu binaları ve uygun alanlar eğitim ortamına dönüştürülecek. Geçici köy ana sınıfı modeliyle çocukların okul öncesi eğitim alabilmek için başka yerleşim birimlerine gitme zorunluluğunun azaltılması amaçlanıyor. Böylece kalıcı bir ana sınıfı bulunmayan yerleşimlerde de eğitim verilmesinin önü açılacak.

TAŞIMALI SİSTEM

Bir diğer düzenleme ise taşımalı eğitim sistemini kapsıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için kullanılan taşıma merkezlerinin okul öncesi çocuklara da hizmet vermesi planlanıyor. Çevre köy ve yerleşimlerde yaşayan çocuklar, belirlenen merkezlerde oluşturulacak ana sınıflarına taşınacak.

EV ORTAMINDA EĞİTİM VERİLECEK

Okula ulaşmanın mümkün olmadığı durumlar için ise evde okul öncesi eğitim modeli üzerinde çalışılıyor. Özellikle dağlık bölgelerde yaşayan veya özel koşullar nedeniyle eğitim kurumlarına devam edemeyen çocukların, rehberlik ve eğitim materyalleri desteğiyle ev ortamında öğrenme süreçlerine katılması hedefleniyor.


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Başlıklar :eğitimokul öncesi eğitimtoplumkırsal
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