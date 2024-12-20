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2024-TUS ikinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2024-TUS ikinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

15:2720/12/2024, Cuma
AA
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2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı sonuçları açıklandı
2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) ikinci dönem ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) ikinci dönem ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 5-11 Aralık tarihleri arasında tercihleri alınan 2024-TUS 2. Dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin
adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.


#ÖSYM
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