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TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı

TUS sonuçları için bekleyişe sona erdi. ÖSYM, 17 Mart'ta gerçekleştirilen 2024-TUS 1. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınav sonuçlarını açıkladı. İşte ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı

10:12 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:18 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem Sonuçları
2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem Sonuçları

TUS sonuçları için bekleyişe sona erdi. ÖSYM 2024-TUS 1. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavına giren adayların beklediği açıklamayı yaparak TUS sonuçlarını erişime açtı.

TUS sonuçları açıklandı mı?

TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklandı. ÖSYM 2024-TUS 1. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı sonuçlarına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. ÖSYM açıklamasında, "17 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 28 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

TUS sonuçları nasıl sorgulanır?

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

TUS NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı, Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Sınava ayrıca veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanlar da başvurabilir.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


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#tus sonuçları
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