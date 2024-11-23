Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TUS 2025 sınav takvimi belli oldu! ÖSYM TUS başvuru, sınav ve sonuç tarihleri

TUS 2025 sınav takvimi belli oldu! ÖSYM TUS başvuru, sınav ve sonuç tarihleri

10:3723/11/2024, السبت
Yeni Şafak
Sonraki haber
TUS sınav takvimi
TUS sınav takvimi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için 2025 yılı tarihleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. 2025 yılında TUS başvuruları, TUS sınavı ve TUS sınav sonuç tarihleri belli oldu. İşte TUS 2025 sınav takviminin ayrıntıları...

2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi" erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından Tıp Fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için katılım sağladığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tarihleri merak konusu oldu.

TUS 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2025

İlk dönem için başvurular 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. 2025-TUS 1. Dönem sınavı ise 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 18 Nisan 2025'te açıklanacak.

TUS 2. DÖNEM BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2025

İkinci dönem için başvurular 2-9 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. 2025-TUS 2. Dönem sınavı ise 17 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 12 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek.

TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Tıpta Uzmanlık Sınavı ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.





#tus
#tıpta uzmanlık sınavı
#tus sınav takvimi
#ösym
#2025 tus

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prim gün sayısı 9000 şartı aranmadan 7200 olana 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi!