2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi" erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından Tıp Fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için katılım sağladığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tarihleri merak konusu oldu.

TUS 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2025

İlk dönem için başvurular 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. 2025-TUS 1. Dönem sınavı ise 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 18 Nisan 2025'te açıklanacak.

TUS 2. DÖNEM BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2025

İkinci dönem için başvurular 2-9 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. 2025-TUS 2. Dönem sınavı ise 17 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 12 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek.

TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Tıpta Uzmanlık Sınavı ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.















