TUS tercihleri başladı | TUS tercihleri nasıl yapılacak?

Tıp mezunu binlerce aday için sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından süreç TUS tercihlerine geldi. 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen sınavın ardından adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı kontenjanlar tablosuyla tercih yapmak için geri sayarken TUS tercihleri bugün başladı.

TUS TERCİHLERİ BAŞLADI

ÖSYM tarafından TUS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte TUS tercihleri başladı. TUS tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını merak eden birçok kişi, konuyla alakalı sorgulama yapıyor

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Ekim 2022 günü saat 10.30’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 19– 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

TUS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından TUS tercih kılavuzu yayınlandı.

TUS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM tarafından başlatılan TUS tercih dönemi için tarihler belli oldu.

Buna göre; TUS tercih işlemleri, 25 Ekim 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.

TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ""4 Eylüldeki TUS’a 24.459 uzman adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde TOPLAM 9.911 KONTENJAN planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ." ifadelerine yer vermişti.

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TUS NEDİR?

Tıpta uzmanlık eğitim girişi sınavına kısaca TUS denilmektedir. Öğrenci seçme ve yerleştirme bakanlığı tarafından her yıl düzenlenmektedir. TUS sınavı tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin girdiği sınavlardan yalnızca bir tanesidir. Bu sınav ile birlikte TIP alanında uzmanlaşmak isteyen kişiler gerekli eğitimi alabilirler. TUS kısaca branş seçme sınavı olarak da lanse ediliyor. Genellikle Şubat ya da Ağustos aylarında yapılmaktadır. TUS Türkiye genelinde yapılan sınavlardan yalnızca bir tanesidir.

TUS sınavı tarihte 2012'den önce sadece Ankara'da yapılıyorken, günümüzde 2012'den sonra Türkiye'nin büyük şehirlerinden olan İstanbul, İzmir ve Ankara'da da yapılmaya başlandı. TUS sınavı yılda iki defa olmaktadır. Bu sınav tam olarak 120 sorudan oluşmaktadır. TUS sınavında en önemli şeylerden bir tanesi de yabancı dil yeterliliğidir.

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